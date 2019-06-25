東港籍CT3「天進興13號」漁船與高雄籍CT5「金佶利27號」25日清晨驚傳在高雄外海發生撞擊事件，噸數較小的「天」船還疑船艙進水而導致沉沒，幸船上黃姓船長等4人在跳船後被「金」船平安救起，無人傷亡。

據了解，25日清晨5時許，要出海作業的「天」船與要駛進港口的「金」船疑因視線不清，在高雄1號港口外4海浬處發生撞擊，當中「天」船因僅約25公噸，與「金」船差了近100公噸，挨撞後船艙開始進水，黃姓船長見狀況不對趕緊要3名船員跟他一起跳船求生，幸在旁的「金」船立即將他們救起，並就近返回高雄港、向安檢所報案。

然而，黃姓船長私下透露，他被「金」船救起後有問船長是否沒有開船用雷達，否則怎麼會撞上他的漁船，因為若有開雷達，它會掃描漁船附近是否有其他船，但對方卻回答有，所以他不禁懷疑「對方是開到打瞌睡」？

海巡指出，已獲報該案，後續將持續調查案發原因，以釐清案情。

(中時 )