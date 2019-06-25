為增加行車安全，高公局已封閉右彎岔道，調整原直行匝道為雙車道供左、右轉使用。（高公局提供）

國道3號香山交流道北上出口右彎岔道，因轉彎幅度大，近年大小車禍頻傳，交通部高公局基於安全考量，封閉右彎岔道，將原直行匝道改為雙車道供左、右彎使用，但竹南民眾不買單，認為現在右轉得再等1個紅燈造成尖峰時段大塞車，高公局回應，行車安全為重，目前無計畫解除封閉。

國道3號香山交流道北上出口右彎匝道因彎度大，連續2年發生車輛過彎失速翻覆，造成嚴重死傷，因此高公局研議將調整右彎行車動線，將北上出口匝道由單車道調整為雙車道，內側車道維持直（左）行車輛通行，拓寬新增右側車道供右轉使用，並封閉右彎岔道，提升行車安全。

但此舉引起竹南民眾不滿，怒批高公局封閉右彎岔道是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，民眾表示，現在車輛要右轉必須先直行再等1個紅綠燈，造成上下班尖峰時段交流道口大塞車，直指車輛翻覆的主因是超速過彎，不是封了車道就沒事，造成用路人不便。

北區養護工程分局交通管理科回應，調整匝道是為了減少車禍，增加用路人的安全，經觀察，平均等1次紅燈約花費1至2分鐘，但先直行再右轉可大幅增加行車安全性，研判民眾對於改善後的匝道還不太習慣，高公局北分局將持續觀察匝道車流變化，作為日後檢討之參考。

(中時 )