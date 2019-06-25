長榮空服員突襲式罷工引發眾怒，一名長榮地勤日前甚至在罷工現場高喊：「不爽做我來做！」目前已有近百名罷工空服員表態回公司服勤意願。一名前長榮空姐在臉書自白「我就是進了長榮，不爽走人的那個！」爆料自己當年不爽走人的代價驚人。

這名鄭姓前空姐在臉書痛訴「我就是進了長榮，不爽走人的那個！」她說1993剛畢業，放棄插班大學正取名額進了長榮當空姐，在訓練中心過了三個月集中營式的苦悶課程，原以為這些20幾年前的往事早已雲淡風輕，直到陸續看了姐妺們的文章才明白，當年的不爽走人其實傷她很深。

她道出當年切身之痛指出，生病請假被刁難是常態，不聽話班表被拉黑，就等著飛到精疲力盡，早早安排特休也可以沒理由被異動，讓她的問號和不爽滿滿的溢出，所以1995年提出要解約，不過當看到解約賠償明細時真的傻眼，除了受訓和實習薪資金額全額賠償，實習飛新加坡、西雅圖紐約都要賠償該航段乘客機票，還有三個月訓練中心每一餐餐費、住宿費、制服、行李箱…連工作穿破的絲襪也要賠，還有床單棉被洗滌費、水費、電費等等，生活過的每一分錢長榮都要討回去。

她說「不管妳有沒有為公司服務，不爽想輕鬆走人想得美！！」當時同期有5個人都要離職，找律師寄存證信函說明有賠償誠意，但不同意賠償內容，拖了大概一年多，她已經在美國讀書才收到法院通知，最後身不由己、心有不甘的和解。她感嘆「不爽不要做很好說，不爽卻不能輕易不要做，這公司不會允許妳，不會輕易放過你，因為他是天，他最大，他沒fire妳，哪容得你自己說不做！」當時自己多傻多天真，連家人朋友都無法理解，直到最後看到長榮追討違約金的真面目。

她也坦承，從投資人或乘客角度長榮絕對是好公司，但只有身在其中的人才知道罷工的決定很不容易，他們是拿身家提頭去罷工的，只能靠大家和大家的家人把這些內容在網路曝光。她特別在文末標記「#謝謝看完歡迎大力分享」。

(中時電子報)