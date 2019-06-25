▲仁愛鄉曲冰遺址為避免遭受人為不當破壞，周邊外圍以鐵欄杆圍籬，保護遺址原有內部特徵。（楊樹煌攝）

被考古學家認定有4000年歷史，且為台灣僅見的高山地區縣定遺址–南投縣仁愛鄉「曲冰遺址」，34年來，在南投縣政府文化局持續努力爭取下，已獲行政院文化部支持及認同，今25日由縣府公告廢止「縣定」遺址，正式升級為「國定」考古遺址。

曲冰遺址位於濁水溪上游高位階地（當地稱為Qais），1980年由陳仲玉研究員調查發現。經地表調查、試掘後，自1981年11月至1987年8 月，在Qais階地第1階面進行3次發掘，總發掘面積3,685.5平方公尺，出土文物豐富，其中，玉器、玉圓芯等出土遺物，原料均是來自台灣東部唯一的玉礦產區，與花蓮的平林、荖山、重光等考古遺址類似之製玉過程的遺留。

文化局長林榮森表示，曲冰遺址為迄今臺灣高山地區僅見內涵最為豐富珍貴的考古遺址，經學者專家試掘結果，初步判定為4000年前新石器時代的先民聚落，文化內涵豐富，並有複雜的玉器製作工藝。

林局長並指出，遺址下階地蘊含著距今4000年前先民拓殖山區重要考古證據，有出土豐富的考古遺跡，充分見證史前時期中央山脈東、西兩側人群文化長距離交通交流的歷史足跡，具備重要的歷史意義和文化資產價值，雖然時間變遷，地形地貌改變，所幸遺址未被發現，才能完整保留至今。

曲冰遺址在1988年4月25日經內政部公告為三級古蹟，2006年7月11日經南投縣政府重新公告為縣定遺址，由於該遺址是台灣考古學研究史上第1個高山聚落結構，對於發展台灣史前聚落型態研究、環境適應與人群遷徙等各種層面，具有極高的文化及歷史價值，因而今天由縣府正式公告廢止「縣定」，並升級為「國定」考古遺址，後續相關開發利用同樣由地方升級到中央主導辦理。

(中時 )