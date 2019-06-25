新北市長侯友宜今天下午出席新北市河海音樂季啟動記者會，現場聆聽曾入圍第27屆金曲獎的樂團「麋先生」演出。（譚宇哲攝）

新北市今年首度聯手海洋音樂祭與漁人舞台原創音樂，打造全新「2019新北市河海音樂季」，7月27日開始從淡水漁人舞台開跑，一路熱力開唱到8月30、31日及9月1日的貢寮國際海洋音樂祭，卡司陣容包括金曲樂團茄子蛋、青峯、八三夭、Tizzy Bac等。

新北市長侯友宜今天下午出席新北市河海音樂季啟動記者會，現場聆聽曾入圍第27屆金曲獎的樂團「麋先生」演出，侯友宜表示，希望融合2大音樂朝聖活動，讓更多人認識台灣的獨立原創音樂，讓更多優秀音樂人站上舞台。

新北市觀光局表示，今年參與的樂團達178 團，打破歷年記錄，演出的團體和歌手更是陣容堅強，包括大家熟悉的金曲獎得主茄子蛋、Matzka、青峰、八三夭和Tizzy Bac等，同時，在海洋音樂祭現場的貢寮海灘，今年也將首次結合貢寮國際沙雕藝術節，同步展出各國沙雕好手的精采作品，讓民眾欣賞聽覺和視覺的雙重藝術。

(中時 )