縣長徐榛蔚為藝人楊麗菁（右）披上花蓮觀光文化大使情人袋。（范振和攝）

花蓮宜昌國小鼓隊在老師王金生指導下，擂鼓架勢一流。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（左三）、藝人楊麗菁（左四）與花蓮縣各客屬分會幹部合影。（范振和攝）

花蓮縣客屬會理事長鄧菊妹（右）、藝人楊麗菁（中）、縣長徐榛蔚（左）與宜昌國小鼓手快樂合影。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（中）等5人聯手擊鼓，宣告「客鼓鳴心」鼓王爭霸戰即將登場的喜訊。（范振和攝）

「2019客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」7月27日起2天在瑞穗鄉熱烈登場，縣長徐榛蔚等人25日下午在記者會中，展臂歡迎國人到花蓮刻骨銘心一番；武打明星楊麗菁獲頒花蓮觀光文化大使聘書後，也一起為花蓮加油！

2019客庄12大節慶「客鼓鳴心──鼓王爭霸戰」系列活動，7月27日下午4時30分起在瑞穗鄉富源保安宮登場，28日上午9時起在瑞穗鄉富源國小熱鬧開打。今年的舞台背板將以「光雕保安宮」方式呈現，把富源保安宮融入舞台，可望一新觀眾耳目。

就在宜昌國小鼓隊撼動人心的鼓聲下拉開歡樂序幕，最後也在徐榛蔚、行政院東服中心執行長許傳盛、客委會委員黎文志、客屬會理事長鄧菊妹、縣議員張懷文等5人聯手擊鼓下，宣布「鼓王爭霸戰」腳步近了的喜訊。

徐榛櫥說，今年花蓮的夏天會很忙、會很開心，從7月1日知卡宣綠森林親水公園開幕後，7月4日起有夏戀嘉年華、紅面鴨fFUN暑假，7月27日鼓王爭霸戰，直到11月下旬日本盛岡山車到花蓮，熱鬧一整年。

許傳盛指出，行政院客委會提撥200萬元贊助鼓王爭霸戰，帶動地方觀光，不遺餘力。黎文志代表客委會感謝前縣長傅（請造字●左山右昆）萁多年來力挺，使得原本的社區型活動擴大成全國性活動。他深信縣長徐榛蔚會更加致力於客家文化的扎根、傳承發展。

楊麗菁從徐榛蔚手中接下觀光文化大使聘書、披上情人袋後，表示她在花蓮市花崗國中畢業後，進讀國光藝校，18歲前往香港發展，秉持「花蓮的女兒絕對不能丟臉」的信念，踢打出一片天，希望往後能和鄉親一起為故鄉花蓮加油！

「歡喜鑼鼓滿客情晚會」將於7月27日下午4時30起在富源保安宮前廣場演出，來自各地優秀鼓藝團隊齊聚一堂，不僅有去年學生組冠軍～新北市八里區米倉國民小學、社會組冠軍～聲色拔仔‧響富源震撼演出，更邀請國際知名的十鼓擊樂團、御鼓坊、重擊現實打擊樂團以及新瓦屋花鼓隊同台飆鼓，精采可期。而重頭戲「2019客鼓鳴心-鼓王

爭霸戰」將在富源國小登場，全台好手社會組12隊、學生組15隊共27隊，將爭奪鼓王寶座。

(中時 )