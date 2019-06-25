Prada推出Prada Re-Nylon系列包款。（Prada提供）

Prada推出Prada Re-Nylon系列包款，三角形Logo標誌有了新詮釋。（Prada提供）

Prada與國家地理頻道合製系列短片《What We Carry》。（Prada提供）

以尼龍包著稱的時尚品牌Prada，因應當代永續發展平衡，開創全新計畫「Re-Nylon」，採用獨特的新型再生尼龍「ECONYL®」推出了系列Prada標誌性包款。

「ECONYL®」尼龍為Prada與義大利尼龍紗線生產商Aquafil合作產品，從海洋、漁網和紡織纖維廢料中收集的塑料廢物回收，透過淨化過程獲得的原料。 「ECONYL®」紗線透過解聚和再聚合過程後可無限循環使用，不會降低其質量與功效。Prada計劃在2021年底之前將所有Prada原有的尼龍轉變為再生尼龍「ECONYL®」。

為了完整呈現Re-Nylon計劃背後的發展前沿過程，Prada與國家地理頻道合作，製作系列短片《What We Carry》。短片中傳達Prada Re-Nylon的目標、意圖和現況，並且透明公開商品供應鏈，讓觀眾穿越世界五大洲，了解企業內部運作。在第一集的Prada Re-Nylon短片地點在美國亞利桑那州的鳳凰城，參觀美國第一個地毯回收用途設備，此設備每年可以回收1萬6千公噸的地毯。英國女星邦妮賴特（Bonnie Wright）攜手國家地理探險家和創意保護主義者Asher Jay，介紹「ECONYL®」尼龍的來源之一 ，並公開新的周期性供應鏈。

Prada Re-Nylon系列推出6種經典款式，包括男士和女士系列：腰包、肩背包、手提包、行李袋和後背包。Prada經典的三角形Logo標誌也有了環保、循環概念的全新詮釋。

Prada Re-Nylon膠囊系列售出後部分將捐贈給與環境永續相關的項目，與聯合國教育、科學與文化組織(UNESCO)合作展開教育活動，讓來自多個國家的學生利用塑料和循環經濟主題實施專門的課程計劃。

(中時 )