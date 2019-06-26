苗栗高中國文老師林靜怡是學生公認的女神，20年的教學資歷，她不光希望自己是教育圈的先行者，更想成為1名能「感動人」的老師，她深信「經師易做，人師難為」能抓住學生的心，把講台當作舞台，不只是外貌妝髮變化多端，嚴肅專業中帶點幽默正是維持超高收視率的祕訣。

漫長的教學生涯中，林靜怡陪伴學生走過生命的酸甜苦辣，看見學生們卓然成長、成家立業，用力擁抱生命，展現活力與勇氣是她身為老師的價值，在特教領域，她散發出無比溫暖與親切，在實驗領域，她發揮嚴師出高徒的本色，慧眼識才子，培育出各大語文賽事的常勝軍。

林靜怡提及學生最害怕的「寫作」項目，剖析固然受天生才氣影響，但後天系統化的訓練，仍可產出質量合格的作品，她表示，要寫出感人的文字，必先有「受眾思考」召喚人們的共同生命經驗，多探索世界激發創作動力，把文字當作走過世界留下的痕跡，即可降低書寫時的恐懼。

林靜怡認為美麗可以用化妝及衣物堆砌，但吸引人的特質卻不僅如此，她說，女性的美應是「自信」與「溫暖深厚的心靈」，台灣的高中生擅長打扮，讓自己看起來更有精神，這是對人生負責的表現，這時期的學生首要任務就是認識自己、認識未來，積極面對生活才能找到專屬舞台。

(中時 )