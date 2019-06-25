國民黨基隆市立委黨內初選結束，曾經也是參選人的國民黨基隆市黨部主委黃希賢，落選後在黨中央與黨主席吳敦義的鼓勵下，決定繼續留任主委一職，為團結黨內力量，扛起輔選總統大選與立委的責任，期盼基隆再變回藍天。

黃希賢表示，他本來就是是基隆人，去年4月願意返鄉為國民黨和基隆市民付出心力，只希望能為國民黨在基隆能站起來，而他會選立委也是想要再為基隆做更多奉獻，雖然如今落敗，仍不會改變他的初衷。

黃希賢說，他在黨中央與吳主席的鼓勵下，決定留任，繼續為市民和黨內同志打拚，相信在這樣努力下，能為基隆創造更好的環境，讓市民對國民黨可以有更多信心，相信國民黨能帶給國家安定發展與經濟繁榮。

他還說，他雖擔任主委，但在初選仍秉持公開、公平、公正，並依照黨的機制進行和平的良性競爭，希望為基隆國民黨留下好的典範；如今的他，仍決定扛起立委與總統選舉，希望打贏這場仗，讓基隆變回藍天，繼續為基隆市民服務，並做給大家看。

(中時 )