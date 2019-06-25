王男2016年間在前新北市議員李婉鈺臉書留言「ㄎㄎ，想想，妳李婉鈺三個字代表什麼？維基百科都查得到啊！笑死人了，假鬼假怪！」，遭新北地院簡易庭依公然侮辱罪判罰3000元，王男不服上訴，承審法官認定「假鬼假怪」有貽笑大方、虛假不實之意，判王男敗訴。

王男挨告後坦承留言但辯稱，維基百科上記載李婉鈺對國家建設、商業發展「貢獻良多」，並無貶損、辱罵李婉鈺的意思，但承審法官認為，任何人都可修改或新增維基百科的內容，且李婉鈺的頁面上除了記載年紀、姓名及父母等基本資料外，還有債務糾紛、酒店事件等爭議，對她未必是正面評價，王男「貢獻」一詞實屬無據。

法官認為，「妳李婉鈺三個字代表什麼？維基百科都查得到啊！」並無描述或形容的文字，純屬中性陳述，但「笑死人了，假鬼假怪」，依一般社會通念，有貽笑大方、虛假不實之意，貶低李婉鈺人格及名譽，已構成公然侮辱，駁回王男上訴。

(中時 )