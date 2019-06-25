花蓮台11線花東海岸公路瀕臨太平洋，位於道路起點8.5K處的鹽寮海岸路旁，去年底出現75平方公尺、深10公尺大坑洞，民代追蹤衛星照片發現一年來坑洞越來越大，並持續逼近路面，憂心颱風季節來臨，崩塌若持續擴大恐造成路基流失，後果將不堪設想。
縣議員魏嘉彥指出，6月初接獲陳情數次前往勘查，同時檢視近一、二年的衛星空拍圖釐清坑洞的成因、大小與影響範圍，發現坑洞從去年6月開始出現後，正不停迅速擴大中，目前坑洞已擴大為長約12公尺、寬8公尺、深10公尺大洞，並先行擺設三角錐、封鎖線示警，。
魏嘉彥表示，24日相關單位會勘時又發現坑洞較月初時擴大不小，坑洞邊坡也出現小規模崩塌，對道路的威脅迫在眉睫，憂心颱風大雨恐擴大災情，提醒遊客暫勿闖入，避免遭遇不測外，也呼籲公路總局盡速提護坡對策，保障用路人安全。
花蓮工務段指出，去年7月巡查壽豐鄉大坑路段左側海岸高地已發現凹坑，當時坑洞距離北上路側護欄仍有20餘公尺，評估無危及公路情形，今年3月監控到坑洞持續擴大，距離路面僅剩16公尺，派員調查確認海浪經由臨海岩壁的一處「海蝕裂縫」掏刷邊坡形成凹坑。
工務段強調，6月時已提報台11線8K＋500路段為豪雨災害，目前道路安全無虞，岩壁的裂縫將先行灌漿封口，避免災情擴大，同時拋放大小石塊、碎石與土方回填坑洞，減緩邊坡流失，因近日花蓮連日豪雨未歇，預計29日將會同廠商進行搶修。
(中時 )
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