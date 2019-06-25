迎接暑假來臨，台中國家歌劇院鎖定親子族群，以「音樂劇在台中」為主軸，邀台灣青年管樂團、豆莢寶寶兒童音樂會及榮興客家採茶劇團、新古典室內樂團等團體，透過音樂與戲劇的結合呈現多種表演面向，7月起陸續登台演出。

25日的夏日音樂劇嘉年華記者會，台灣青年管樂團以說書結合音樂演奏的手法，重新詮釋兒童故事《木偶奇遇記》，輕快的樂曲帶著大人、小孩徜徉音符中，還有說書人講述木偶皮諾丘如何通過勇氣、誠實的考驗。

緊接著，由朱宗慶打擊樂團2擔綱演出的「豆莢寶寶兒童音樂會」拿出非洲鼓、越南竹琴等多國樂器，以輕快的節奏、搭配演出者活潑的肢體動作，盼吸引親子族群。

此外，榮興客家採茶劇團以客家大戲，描述清治時期竹塹仕紳林占梅事蹟；新古典室內樂團改版演出《阿嬤的歌本》音樂劇，結合舞台與多媒體，以《望春風》、《小城故事》等歌曲帶領觀眾進入阿嬤的感情故事。

台中國家歌劇院指出，每年夏季都以音樂劇營造歡樂氣氛，盼以多元形式、適合闔家共賞的音樂劇作品，展現如嘉年華般的熱鬧。

(中時 )