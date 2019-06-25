北投泉源路因下午豪大雨發生土石滑落路面，所幸並未造成人員、財物損失。（李文正翻攝）

泉源路土石滑落面積約30平方公尺，員警擔心其他邊坡也有滑動情形，立即拉起警戒線。（李文正翻攝）

北市下午突然降下豪大雨，北投泉源路39號前的道路邊坡土石鬆動，土石連同樹木坍方佔據道路，面積約30平方公尺，所幸並無造成人員、財物受損，北投警分局已經拉起封鎖線，暫時停止通行，並通知有關單位到場處理。

警方表示，土石滑落的地點是在泉源路41巷口，由於並非主要道路，不影響車輛通行，但大雨過後，擔心其他邊坡也有土石鬆動的情形，員警立刻拉起警戒線，並以三角錐疏導交通，希望民眾繞道而行。

(中時 )