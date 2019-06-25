豪大雨北投土石滑落 警拉警戒線管制交通 17:452019/06/25 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北投泉源路41巷發生土石滑落，員警拉起警戒線管制人員通行。（李文正翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北投泉源路因下午豪大雨發生土石滑落路面，所幸並未造成人員、財物損失。（李文正翻攝） 泉源路土石滑落面積約30平方公尺，員警擔心其他邊坡也有滑動情形，立即拉起警戒線。（李文正翻攝） 北市下午突然降下豪大雨，北投泉源路39號前的道路邊坡土石鬆動，土石連同樹木坍方佔據道路，面積約30平方公尺，所幸並無造成人員、財物受損，北投警分局已經拉起封鎖線，暫時停止通行，並通知有關單位到場處理。 警方表示，土石滑落的地點是在泉源路41巷口，由於並非主要道路，不影響車輛通行，但大雨過後，擔心其他邊坡也有土石鬆動的情形，員警立刻拉起警戒線，並以三角錐疏導交通，希望民眾繞道而行。 (中時 ) #土石 #北投 #道路 #通行 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 北投雅樂軒 推限量住宿專案 04:102019/06/21 證券．權證 長榮罷工 朱立倫酸：外交部趕快來解決 15:312019/06/21 政治 鳳梨涼亭、四季長廊避暑趣！北投這賞夜景也浪漫 03:002019/06/24 旅遊 汐止秀山路坍方 公所搶通中 11:532019/06/24 生活 台中市府爭燈會1億元補助 要求標準要一致 13:542019/06/24 生活 繡球花季宣導交通安全 美女警成人形立牌 15:532019/06/24 社會 北聯幫60週年慶席開100桌 分局長坐鎮蒐證約制幫派氣焰 20:042019/06/24 社會 汐止秀山路坍方封路 公所搶通中 04:102019/06/25 地方新聞 警察叔叔好親切！波麗士前進校園宣導交安 16:282019/06/25 社會 再會吧北投未演先轟動 吳念真哽咽謝觀眾 16:422019/06/25 生活 社會熱門新聞 藝人小薰遇法院公文詐騙？法院：真的被告！ - 社會 男大生超商內對少女「外套蓋頭」逼口…代價慘 - 社會 姪女被恐嚇斷手指 侯友宜：我認識嫌犯爸爸 - 社會 除了吃睡就是做愛 女學生慘淪「人肉飛機杯」 - 社會 達文西手術詐健保數千萬？馬偕醫院遭告發 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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