6月25日，華為終端官方微博發布消息，華為Mate 20 X 獲得大陸首張5G終端電信設備進網許可證。

大陸5G發牌後，包括手機在內的5G終端設備，獲得入網許可證後，原則上適時即可上市銷售。目前5G終端設備上市仍需考慮營運商的5G網路情況，可能7月後才會上市銷售。

華為Mate 20 X屬華為一款舊手機，華為Mate 20 X 5G版則是華為專門推出的5G手機，內置5G晶片；其餘非5G版的華為Mate 20 X，並不能自動升級為5G版本。

(旺報 )