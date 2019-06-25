華為Mate20 X 獲陸首張5G終端電信設備進網許可證 21:592019/06/25 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華為Mate20 X 獲陸首張5G終端電信設備進網許可證。（圖片取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 6月25日，華為終端官方微博發布消息，華為Mate 20 X 獲得大陸首張5G終端電信設備進網許可證。 大陸5G發牌後，包括手機在內的5G終端設備，獲得入網許可證後，原則上適時即可上市銷售。目前5G終端設備上市仍需考慮營運商的5G網路情況，可能7月後才會上市銷售。 華為Mate 20 X屬華為一款舊手機，華為Mate 20 X 5G版則是華為專門推出的5G手機，內置5G晶片；其餘非5G版的華為Mate 20 X，並不能自動升級為5G版本。 (旺報 ) #5G #華為 #手機 #設備 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G釋照加速 13檔概念股樂 04:102019/06/21 證券．權證 中移動 將發布5G＋計劃 04:092019/06/22 全球財經 佳世達衝5G 大聯盟迎新兵 04:092019/06/22 證券．權證 美韓營運商 5G服務大車拚 04:092019/06/23 產業．科技 謝繼茂談5G 中華電爭先 明年下半年開台 04:102019/06/24 財經要聞 5G頻譜釋出 政策應納產業未來性 04:102019/06/24 財經焦點 《科技》中階5G SOC節奏，智慧機放量扮關鍵角色 12:332019/06/24 財經 5G競標策略 五大電信 各有盤算 04:102019/06/25 財經要聞 京元電5G測試訂單 已看到年底 04:102019/06/25 證券．權證 華為Mate20 X 獲陸首張5G終端電信設備進網許可證 18:422019/06/25 財經 兩岸熱門新聞 旗津洞頭小三通今首航 高雄溫州發大財 - 兩岸 福建GDP 力拚超越台灣 - 兩岸要聞 - 中國時報 華為Mate20 X 獲陸首張5G終端電信設備進網許可證 - 兩岸 - 旺報 陸今發射第46顆北斗衛星 - 兩岸 - 旺報 退回華為手機寄美包裹 FedEx又道歉了! - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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