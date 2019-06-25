長榮空服員罷工進入第6天，又有一名罷工空姐在節目上言論引發熱議。日前陳斐娟在主持節目上訪問長榮罷工空服員代表丁紹明，好奇詢問「既然你們當初爭執的出發點是你們有些地方輸華航，那如果把你們輸華航的都跟華航一樣，但你們贏華航的、比華航好的部分，也往下調整跟華航一樣，大家都一樣你們就同意了嗎？」而罷工空姐的回答也讓網友直呼厲害了！

陳斐娟日前在主持《這！不是新聞》好奇詢問罷工空姐，若把條件全改的跟華航一樣可以嗎？但丁紹明就回應長榮從2016年開始，屢屢在航空界的奧斯卡SKYTRAX得了很多獎，從評比上也可以看出長榮航空已經是國際級航空公司，排名都是前10名，「我覺得所有員工的福利應該是要往上調，而不是說在說，好，你是不是要跟其他爛的比，或是其他低的比。」

罷工空姐講完這番回應就讓陳斐娟露出神秘一笑，而這段影片也在PTT引發熱烈討論，網友們意見兩極，有人吐槽「說要跟華航比但是全部跟華航一樣也不接受，厲害了」、「其實那個獎...地勤因素比較大」、「要福利是一回事，自我膨脹到要好處全包算老幾」但也有人認為「雖然她們罷工不合理，但是妳主持人可以中立一點嗎？」。

根據網友在《D card》整理出一份長榮、華航空服員待遇比較表中，除了日支費華航以每小時150元高於長榮的90元，但計算方式、有無含早餐、外站休息時間、年終與調薪都是長榮優於華航。但丁紹明也反駁，指華航每一年平均休時是123天，長榮是118天，比華航少了5天，但網友整理表完全沒顯示出來。

(中時電子報)