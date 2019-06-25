據衛福部家庭暴力事件通報統計資料，天主教善牧基金會推估全台每年有超過12萬名目睹暴力兒少（目睹兒），善牧基金會3年前推出「SEE MORE目睹兒復原計畫專業版」，培力社工、教師、司法人員等與目睹兒接觸的重要他人，今天再推出「家長版」網站，讓家長看見目睹暴力對兒少的影響，並評估兒少的受傷指數，也提供專業意見與指導，未來更要建置「當事人版」。

目睹兒除了直接目睹暴力外，只要聽見，甚至是看到事後的現場，打凌亂的家中、打著石膏的母親等，可能都會對他們造成影響，都算是目睹兒的一部分。

善牧基金會到執行長黃綵宸表示，家暴發生之後，目睹兒的處理通常被排在司法、人身安全、經濟…等之後，容易被忽略；善牧基金會台市小羊之家主任許瑋倫說，一旦兒少目睹暴力事件後，會產生害怕與恐懼，不知道如何處理情緒，也影響人際關係，並失去對大人的信任。

許瑋倫也說，從善牧的實務經驗證明介入是有效的，但陪伴目睹兒少從敍說暴力到自我療瘉，走過創傷復原的歷程，不是短時間可以完成。善牧服務以「創傷」為焦點，著重個案的需求，協助孩子從根源處變好。

SEE MORE目睹兒復原計畫家長版：http：／／cwv.goodshepherd.org.tw／seemore／parents／index.html。

捐款可洽善牧基金會官網：https：／／www.goodshepherd.org.tw／。

(中時 )