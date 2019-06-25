放暑假了，本周六來新竹州廳吃冰玩水囉！新竹市政府前噴水廣場即將於29日再次開放，市府特別在當日下午3點至6點舉辦「2019來州廳呷冰」的歡樂戲水活動，只要拍照打卡並加入市府[email protected]，即可獲得限量「呷冰券」1張，親子一起來邊吃冰邊玩水吧。

新竹市政府前廣場近年每到夏天都會變身成為孩子們的「夏日水樂園」，今年的噴水廣場已訂於本周六下午3點起開放，市府還特別在現場準備免費水槍、遮陽傘與桌椅供大小朋友休息使用。

此外，今年更邀集在地4家知名冰品名店豆戀迷、阿忠冰店、814冰店、光華冰店來到現場設攤同歡，要給市民帶來消暑又充滿歡笑的開心午後。

當天民眾只要與現場活動指定看板拍照打卡並加入市府[email protected]，即可獲得限量新竹著名冰品「呷冰券」1張（總共800張，送完為止）。

活動另加碼抽獎限量涼夏禮賓扇，民眾可於新竹市新鮮事「涼夏禮賓扇」活動頁面[email protected]位好友一起來參加「來州廳呷冰」活動，並轉發文章於臉書或IG，就有機會獲得涼夏禮賓扇（限量300分）。

市府行政處長白舒樺表示，市府前廣場噴水池水質是經過殺菌、消毒，具備游泳池等級水質衛生，水源循環再利用，不浪費水資源，噴出的水壓是緩升、緩降，小朋友可盡情玩水，家長可以放心。

至於噴水時間則為每周一至周五，每天早上8點、中午12點各開放噴水15分鐘，下午5點加碼連續2小時噴水至晚間7點。周六、日與國定假日則從下午3點起至晚上7點，連續4小時不間斷噴水。此外，市府也免費提供水槍租借（數量有限），1樓服務中心內設有更衣室，提供紙毛巾、吹風機、梳子及飲水等服務。

(中時 )