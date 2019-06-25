◎ 傳川普私下透露 有意退出美日安保條約

外電報導指出，三位知情消息人士透露，美國總統川普曾在私人對話中曾透露出，美國有意退出自二戰後與日本簽署的「美日安保條約」，並認為該條約對美國並不公平。

◎ 空服員擬取回三寶遭工會拒 長榮酸「禁搭便車、不准下車」

長榮航空空服員罷工第6天，長榮證實有近百名空服員發現工會訴求與原先的落差太大，想取回三寶（護照、員工證、台胞證）回來上班，但遭桃園市空服員職業工會百般阻撓，24日晚間有空服員在律師陪同下想親自領回三寶，同遭工會拒絕。對此，長榮航空表示將採法律途徑提告，並酸工會是「禁搭便車、不准下車」。

◎ 驚! 24萬公務員個資外洩銓敘部：已完成修補

對於銓敘部爆發公務員個資外洩事件，銓敘部今天表示，疑似外洩資料是94年至101年6月30日間公務員送審人員的歷史資料，實際影響人數為24萬餘人，該系統已於104年3月即下架，此次是依規定通報並主動處理，有可疑的弱點均已補強，完成修補。

◎ 潮州傘訓發生碰撞 2兵高空百米墜落

陸軍航空特戰指揮部所屬空降訓練中心25日上午執行特種地形訓練班第2次跳傘，但在上午8時50分左右，由高姓及施姓上兵操控的傘具在離地100公尺時發生碰撞，2人以共用1傘方式重摔落地，緊急被送往國軍高雄總醫院治療，2人腰椎受傷嚴重，其中高員正開刀，施員留院觀察，所幸皆無生命危險。

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(中時電子報)