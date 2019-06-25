台北市長柯文哲曾在試乘桃園機場捷運後，對車內有無線網路可使用讚譽有嘉，要求台北捷運全面完成車廂無線網路建置，北捷與業者去年5月中合作推出「Free AD WIFI」讓各車站及車廂可免費上網，但因業者不敵電信公司推出低價網路吃到飽，25日宣布即日起暫停服務。

北捷指出，業者昨天通知將於25日下午3時起中斷網路訊號，除了要求廠商依約限期改善外，陸續啟動北市資訊局建置的158個無線上網熱點，提供TPE-Free免費無線上網服務，但捷運列車及車站暫無法法全面提供免費無線上網。

業者表示，北捷Free AD WIFI是民眾使用免費網路前透過觀看1則廣告的營收來支撐網路成本與營運，但營運期間遇到各家電信公司推出低價網路吃到飽，甚至更低價格的電信政策，導致大大降低北捷乘客使用Free AD WIFI次數。

業者說，在這近半年來積極與北捷、市府反應，並溝通盡量維持提供WIFI服務，但未獲得共識與支持，因此經營的WIFI每況愈下，且無能為力再持續提供免費WIFI服務給北捷乘客，向北捷乘客道歉，也感謝這1年多來的支持。

(中時 )