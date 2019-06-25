第一線的內、地勤人員力挺公司，值勤時陸續在胸前佩掛「反罷工」等胸章，或是綠絲帶，表達支持公司的態度，也承諾會堅守自己的工作崗位，盡量幫助旅客前往目的地。（陳麒全攝）

第一線的內、地勤人員力挺公司，值勤時陸續在胸前佩掛「反罷工」等胸章，或是綠絲帶，表達支持公司的態度，也承諾會堅守自己的工作崗位，盡量幫助旅客前往目的地。（陳麒全攝）

第一線的內、地勤人員力挺公司，值勤時陸續在胸前佩掛「反罷工」等胸章，或是綠絲帶，表達支持公司的態度，也承諾會堅守自己的工作崗位，盡量幫助旅客前往目的地。（陳麒全攝）

長榮航空部分空服員罷工進入第6天，長榮航空總經理孫嘉明在股東會長向工會作出三點聲明，站在第一線的的內、地勤人員也力挺公司，值勤時陸續在胸前佩掛「反罷工」等標語，或者以綠絲帶，表達支持公司的態度，也承諾會堅守自己的工作崗位，盡量幫助旅客前往目的地。

自從桃空職工所屬的長榮空服員罷工事件發生後，「反罷工」、「挺長榮」的胸章在長榮航空內部相當搶手，由於短時間能夠製作供應的數量有限，長榮航空地勤或內勤人員紛紛打聽如何能夠拿到手。先前長榮員工在社群媒體中自主發起「綠絲帶活動」，在來不及拿到胸章的情形下，員工以佩掛綠絲帶表達維護工作權的心聲。

長榮航空一直對員工執勤時的服裝儀容相當注重，一方面是個人值勤時的專業態度，另一方面也是代表公司的整體形象。罷工事件後，地勤、內勤人員自發性的佩掛胸章或綠絲帶的舉動，只要不過度破壞整體服儀，管理階層尊重同仁。

在長榮航空任職15年的黃姓督導表示，空服員開始罷工後，她與票務同仁及支援的同事，24小時堅守自己的工作崗位，做好自己份內的工作，幫助行程受阻的旅客順利抵達目的地，能夠聽到旅客一聲謝謝，再累也感到很窩心。

她強調，一家航空公司的順利運作，需要公司各單位的相互配合，缺一不可。少了空服員值勤，航班也只能取消，對於航班被取消的旅客，地勤人員一定盡量補救簽轉，也希望罷工的空服員盡快回來，上下一條心讓公司運作恢復正常，相信這是所有旅客及地、內勤人員的心聲。

(中時 )