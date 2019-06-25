營養師趙函穎。(翻攝YOUTUBE)

夏日流汗增加，若身體飄異味，更是讓人困擾。醫師在節目分享，曾有一名女藝人求診，因腋下容易出汗動手術將汗腺割除，沒想到汗水及味道卻從胸部和下體散發，一天甚至要帶5件內褲替換，醫生在了解後發現，對方無肉不歡才是散發異味的罪魁禍首，最後也建議對方多吃「去味食物」及多喝水可緩解異味散發。

營養師趙函穎在節目《醫師好辣》分享，有名28歲女藝人飽受狐臭困擾，而決定動手術切除汗腺，怎料異味反而分泌到胸部及下體，她說，對方來諮詢時，還因私密處分泌導致內褲濕掉，特地去換了內褲，該藝人透露，光是一天出外景就要帶5條內褲備用；醫師表示，切除汗腺後多數人會出現「代償性出汗」，增加身體其他地方排出的汗液。

至於身上異味，在趙函穎在問診後得知，該女藝人由於飲食不均衡，三餐無肉不歡，一定要有紅肉、牛肉和豬肉等，完全不吃蔬菜和水果，才是導致體味很重的原因，她解釋，肉類所含蛋白質，在人體消化過程中比較慢，會有一些細菌去發酵和分解，所以相對來說，愛吃肉的人體味也會比較濃。

趙函穎也給了該名女藝人3個建議，首先是去味食物，可以吃一些利尿的水果，像是西瓜、柳橙、白菜等，可以幫助這些纖維去排除；再者，可以多吃木耳、蘋果等含纖維和果膠的食物，可增加腸胃蠕動讓蛋白質快速通過腸道，最後建議要多喝水，增加代謝，就能緩解身體異味狀況。

(中時電子報)