人神共憤！台中35歲男子疑因不滿女兒大小便在褲子上，不但用電蚊拍電當時僅4歲大的女兒，還將女兒倒掛、以腳踢她的胸腹，甚至疑似拿木棍性侵女兒，直到社工發現女童受虐，緊急進行安置，才讓她免於再遭毒手。台中地院本月初依重傷害、對未成年強制性交罪判這名父親有期徒刑12年。

台中市社會局指出，2017年6月間，社工訪視女童家庭，發現女童身上傷痕累累，經了解，孩子的爸爸因認為小孩已經4歲了，還經常在褲子上大小便，認為她是故意的，便用電蚊拍電孩子屁股、陰部，藉以教訓小孩。

隔天，女童仍然便溺在褲子上，該名父親竟又將孩子倒掛、用熱水燙女兒的右臉頰，甚至以腳怒踢小孩腹部、胸部，或用菸蒂燙女童，導致她全身有多處新、舊燙傷與瘀傷，全身幾乎沒有完好處。

社會局表示，社工發現情況不對後，立即帶女童到醫院治療，因女童的雙胞胎姊姊也目睹其受虐經過，考量孩子身心發展，將2人都進行安置，並請求檢察官介入偵辦，且因女童陰部有疑似遭性侵情況，當下即對該名父親提出告訴，此案在去年6月間，檢方分別依普通傷害、重傷害及加重強制性交罪起訴這名惡父。

台中地院審理後，本月初依重傷害、強制性交罪判處該名父親12年有期徒刑。社會局強調，女童的母親因工作不穩定，且健康、精神狀態常有就醫需求，再加上女童不願與父親相處、也不原諒父親，目前積極安排諮商輔導、全力協助她身心復原，也妥託律師聲請停親，未來將朝出養方式安置。

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(中時 )