052D改良型驅逐艦

隨著解放軍兩艘改良型052D驅逐艦下水，再度將軍迷的目光從055型萬噸驅逐艦吸引回來。

新浪軍事的分析指出，改良型052D驅逐艦雖然無論軟硬體都有很大的變化，但其中最引人關注的，還是尾部直升機機庫的擴充，還有艦體後部雷達的更換。

分析指出，由於直升機機庫擴充，使改型得以搭載兩架直20，反潛能力顯然也因此倍增。而反隱形雷達的更換，也就是從「晾衣架」到「蠅拍」的轉變，無疑使052D改進型直接躋身世界級防空驅逐艦的行列，也算是對美國5代戰機西進，日本採購數百架F-35的回應。

052D改進型進升級後，戰略衛通天線位置挪到了直升機庫頂部，這樣天線就可以全向無遮擋，而數量則縮減為1具，這點和最新055型驅逐艦一樣。分析認為，052D改進型將大幅提升反隱形、反潛和早期預警性能，估計後續建造的將全部為改進型。

雙機庫加雙波段雷達，052D改進型與其說是052D系列的Block2產品，還不如說是055艦迷你版。事實上，從這次052D的改良也不難看出，海軍打算以052D為基礎，綜合055型驅逐艦的先進技術，快速打造性能可匹敵美國阿利伯克級Block2，甚至Block3驅逐艦，並具備反制美、日5代機的先進艦艇、以縮小中美間的「神盾艦」差距。

分析指出，新安裝的反隱形雷達採取了偶極子搭配金屬柵格反射體的整體外形設計簡單可靠，更多的陣面孔徑和雙面陣列不僅保證了探測強度，更加快了目標信號刷新時間，大幅提升了052D的反隱形水準，對因應和探測高超音速目標也有更大的進步。

此外，在某種程度上，新雷達也彌補了海軍資料鏈劣勢所導致的遠海偵查定位能力的不足。

(中時電子報)