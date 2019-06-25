嘉義縣多項酒、醋、油品在「國際品質評鑑大賞」中獲得1特金2金2銀1銅佳績。（張亦惠攝）

嘉義縣農產加工今年國際捷報頻傳，嘉義縣政府25日上午舉辦「嘉義之光、農躍國際」記者會，由縣長翁章梁親自頒發「嘉義之光」匾額給業者。其中，在國際品質評鑑大賞榮獲特金獎的琪樂薇公司「K1 56度純粹高粱」是酒屆精品，主攻外銷，採用純糧固態發酵方式，跟一般高粱酒相比，酒味芳香不刺鼻，吸引不少老饕。

來自嘉義縣的酒莊、企業與合作社釀造生產的酒、醋與油品，陸續在今年獲頒「國際品質評鑑大賞」、「國際風味暨品質評鑑」及「亞太A. A.無添加認證」三大國際美食獎共13個獎項。翁章梁表示，嘉義縣業者在加工產品上的努力、對食品安全的堅持受到國際肯定，將台灣農產品躍上國際一大步。

在「國際品質評鑑大賞」中嘉義縣獲得1特金2金2銀1銅佳績。其中琪樂薇公司以「K1 56度純粹高粱酒」獲特金獎，保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社的「頂級苦茶油」則獲得金獎，首次參賽的嘉農酒莊，代工釀造的酒、醋也一舉抱回1金2銀1銅，其中獲得金獎的「旺萊山鳳梨醋」更是用嘉義縣在地的鳳梨所釀造。

這次榮獲國際品質評鑑大賞最高榮譽的琪樂薇公司位於嘉義縣新港鄉，專業生產100％純糧固態發酵的高粱酒釀造酒廠，琪樂薇公司表示，固態發酵高粱酒的酯香及韻味優秀，在口中的香味具有層次感，顛覆市場上高濃度白酒辛辣難以入口的刻板印象，目前主攻外銷。

翁章梁也強調，農產加工可以延長保存期限，在農業生產上加工是重要的一環，台灣農產加工過去就很有名，未來在調節農產品的產銷上更扮演重要角色。

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(中時 )