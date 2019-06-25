高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等五位參選人將同台闡述政見。(本報系資料照)

國民黨總統初選首場國政願景發表會今晚在高雄登場，首場主題為憲政、外交、兩岸、國安。高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中五位參選人同台闡述政見。

韓國瑜昨晚參加一直播節目透露說，他至少接觸了30名學者、退休官員等，包括張善政，也樂意在他的專業領域當他智囊，他們都不掛名，是「隱形的顧問團」，各方面的人才都有，他說「我背後諸葛亮各個學有專精，土包子後面有肉包子」。有此「隱形的顧問團」助陣，可望在初選政見會有所表現。

郭台銘昨日也表示，非常緊張，因為國防、外交，不是他擅長項目。朱立倫則表示，他會就過去曾提出的政見，向大家報告，並強調，自己有豐富、實際的行政經驗，不需要臨時抱佛腳。

國民黨規畫，第一階段各參選人發言十二分鐘；第二階段為主持人現場提問，每位參選人回答三分鐘，黨中央已事先擬出三場共十二道題庫內容，十二題中有九題在質疑蔡英文總統三年多來的施政。

(中時電子報)