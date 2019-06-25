去年以《花甲男孩轉大人》拿下金鐘視帝、新演員獎雙料大獎的盧廣仲，25日前往宜蘭客串演出《月村歡迎你》，這也是盧廣仲奪獎後首度再接演電視劇！他劇中飾演「郭富城」郭子乾的律師兒子「郭學福」，因為爸爸喜歡上楊貴媚，他特別來鑑定「準後媽」，第一場戲就因「偷窺」而被坤達和林思妤撲倒制伏，本來被撲倒後還要被扳手指，盧廣仲趕緊制止：「不能扳手指，我是音樂人、我的手要彈吉他，有保險！」所以後來改成被「壓頭」

盧廣仲客串《月村歡迎你》與坤達、林思宇對戲。（三立）

被問得獎後再演戲是否有壓力？盧廣仲說，因為劇本是輕鬆的，其實滿期待，不過跟前輩對戲仍有壓力，雖然演律師，但台詞最多就是「我告你」而已。至於為何來客串，他笑答：「公司叫我接就接了。基本上我就是一顆棋子！」是否還想再接戲？他說隨緣，不過他在家時偶爾戲癮上身，會一個人自言自語，像人格分裂般跟自己對話。

盧廣仲客串《月村歡迎你》與楊貴媚、坤達、林思宇、郭子乾對戲。（三立）

難得打上領帶、穿西裝演律師的盧廣仲說，很感謝有這樣的機會，因為他這輩子不可能當律師，高中時選的就是自然組，過去沒有跟律師打交道經驗，身邊也沒有律師朋友，所以他是上網搜尋做功課，但發現每個律師都不太一樣，所以決定就自己看著辦，「我能做的就是背好台詞，走一個見縫插針，看缺乏什麼風格，我就助攻。」

他劇中鑑定爸爸的女友，私下的他不曾帶女友給家人鑑定，但他表示阿公近年來滿擔心他終身大事，「他滿想當阿祖，因為年紀大了」，他對長輩還是有些責任，幸好家人都滿開明，沒開什麼條件，「不管星座、長短髮都ok，年紀比我大應該也可以」。

盧廣仲客串《月村歡迎你》演郭子乾兒子，幫爸爸鑑定楊貴媚。（三立）

他與該劇演員過去幾乎沒交集，不過與林思宇都是台南人，兩人一碰面就大聊故鄉，坤達則說他與盧廣仲、林思妤剛好都是淡江大學畢業，而且他之前曾多次與老婆柯佳嬿在台北的不同餐廳、咖啡廳多次遇到盧廣仲，「至少有3次吧，盧廣仲還滿好遇到的！」大家聽了直呼：「台北有這麼小嗎？也太有緣了！」

(中時 )