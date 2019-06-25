57歲王先生清明掃墓後，會陰部感染棘手佛尼爾氏壞疽，歷經多次清創，期間還感染超級細菌，施打32針抗生素、更換4種抗生素藥劑，安裝人工肛門前一刻，奇美傷口照護中心採用新式敷料「負壓傷口引流系統」治療，控制感染且傷口完全癒合，更免於安裝人工肛門。

「感謝奇美醫療團隊改變我的命運！」王先生4月清明掃墓後，因天氣潮溼悶熱，會陰部發癢紅腫，從發作到疼痛難耐急診前後僅4小時，被醫師判斷感染嚴重需治療，他形容，「整整痛了6天6夜，每一刻都像刀割般疼痛」，後來從嘉義轉診到奇美醫學中心治療，經歷無數次清創，期間一度感染超級細菌，傷口發臭發黑。

醫師評估他感染佛尼爾氏壞疽，會陰部大面積膿瘍嚴重，且肛門口換藥不易，導致感染範圍一度擴大，為控制感染範圍，決定裝設人工肛門至少半年，手術前一天，奇美醫學中心傷口照護中心主任林祐丞介入評估，決定清創後改用新式敷料的負壓傷口引流系統進行傷口照護，幫助患者免於承受人工肛門照護之苦。

林祐丞表示，近年無論醫學中心或小型醫院都相繼成立「傷口照護中心」，他形容，強大軍事火力能改變戰局，「傷口照護中心」就是一座「敷料軍火庫」，配合訓練有素人員幫病人打贏與急性或慢性困難傷口的戰爭。

奇美醫學中心去年3月成立傷口照護中心，至6月中旬已服務完成病人數超過300例個案、超過6000人次，幾乎每天都在改變病人傷口的命運，從極為大片的急性傷口到極難癒合的慢性傷口，都能藉由合適的照護或整合照護讓傷口獲得明顯的改善，也找回病人健康與生活品質，病人滿意度更是高達9成。

林祐丞表示，所有傷口都會面臨照護問題，找到適當敷料照護傷口更能夠改變病況發展，就連不看好的病情也可望獲得改善，目前院內有數百種敷料，等於有數百種武器可用，院方將持續推廣。

(中時 )