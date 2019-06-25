年近80的老學員黃福星（左），從事農業數10年，利用原生種的「刺茄 」作砧木，嫁接同是茄科植物的番茄和茄子，讓一棵茄子樹上結出番茄、圓茄、長茄，右為老師胡安慶。（張亦惠攝）

100多位學員們利用上課最後一天，將種植的有機蔬果及飼養的有機雞，料理出絲瓜炒腰果、香煎南瓜粿、辣黃瓜脆筍片涼拌、油雞、甘蔗雞等50多道美味料理，歡喜辦桌慶豐收。（張亦惠攝）

嘉義市社大「自然農法分享班」2006年開班至今，實現很多人當有機農夫的夢想，今年指導老師張山蔚與胡安慶帶領學員在2坪大的迷你小網室同時種植小黃瓜及洋香瓜，採無化肥及無農藥的自然農法栽培，2個半月後竟長出232條小黃瓜及8顆洋香瓜，讓學員們驚呼連連，25日學員們採收有機蔬果，料理健康無毒菜餚，辦桌慶豐收。

嘉義市社大「自然農法分享班」學員來自於各行各業，大多數是退休族，由老師張山蔚與胡安慶教導無農藥無化肥栽種方式，彼此互相切磋、交流種菜經驗，實踐「自己吃的蔬果自己種」的有機農夫夢。

張山蔚表示，今年「自然農法分享班」特別成立「 一線天小組」， 專責照顧約兩坪大的網室，網室裡面的右邊種植了9棵「順燕小黃瓜」，左邊則種植了6棵「美華洋香瓜」， 4月3日 種植小黃瓜之後，5月10日 開第一朵花後隨即結果，到6月18日時已收穫232條瓜；洋香瓜也已有8顆掛果，逐漸成熟中。

胡安慶也分享，學員各個臥虎藏龍，其中年近80的老學員黃福星，從事農業數10年，利用原生種的「刺茄 」作砧木，嫁接同是茄科植物的番茄和茄子，讓一棵茄子樹上結出番茄、圓茄、長茄，綠色、白色、紫色相當繽紛。

今天是春季班最後1天上課，100多位學員們利用上課最後一天，將種植的有機蔬果及飼養的有機雞，料理出絲瓜炒腰果、香煎南瓜粿、辣黃瓜脆筍片涼拌、油雞、甘蔗雞等50多道美味料理，歡喜辦桌慶豐收。

(中時 )