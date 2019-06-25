土庫國小新校舍工程第11次招標才順利發包，地方出動舞龍隊慶祝。（張朝欣攝）

雲林縣土庫鎮土庫國小「老舊校舍拆除重建工程暨學生活動中心新建工程」歷經10次流標，縣長張麗善就任後推動工程估驗與驗收流程簡化措施，第11次招標終於順利發包，25日舉行動土典禮，地方欣慰表示「有如國父10次革命才大功告成」。

土庫國小已有百年歷史，校園充滿歷史文化氛圍，但部分老舊校舍因年久失修，危及師生安全，經雲林縣政府向中央爭取1億餘元經費，25日由雲林縣長張麗善主持動土儀式，學校與地方則以辦喜事的心情出動舞龍隊，慶祝期待已久的新校舍。

張麗善表示，百年老校土庫國小造就無數社會英才，它不但是社區的精神堡壘，更是許多人生命中的美麗回憶，透過此次老舊校舍拆除重建與學生活動中心新建的契機，未來土庫國小的校園將呈現煥然一新的整體規畫景觀。

張麗善說，縣府爭取教育部補助新建工程發包金額合計1億6880萬元，工程設計理念以書香傳世、五育並重為主軸，型塑傳統與創新意象融合的特色校園，為孩子們營造1個人文關懷、多元發展的學習園地。

土庫國小校長關勝周指出，本工程經歷多次流標，教育部一度要收回補助經費，幸好在張縣長協助爭取下獲得保留，縣府也透過召開跨局處會議檢討標案內容，於今年1月底順利完成發包，預計2020年9月竣工啟用，屆時將可以提供師生更安全優質的校舍。

(中時 )