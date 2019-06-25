近年來，口罩已擺脫傳統綠、藍、白三色，變成時尚穿搭的流行配件，紅、橙、黃、綠、藍、紫，只要叫得出名的顏色，都可以變成口罩顏色。唯彩色口罩，卻不時爆出含有致癌劣質染料和螢光劑的消息，讓人聞之色變。和姐姐謝金燕合作推出彩色口罩的國內口罩大廠「CSD中衛」，也常被消費者詢問彩色口罩是否會褪色的問題。

「CSD中衛」行銷經理周令怡表示，目前市面上口罩材質可分「布口罩」及「拋棄式不織布口罩」兩大類。其中布口罩有可能採用化學染料，若消費者有疑慮可在使用前先聞聞看是否有刺鼻異味，並且先泡70度熱水30分鐘，若有異味或褪色就千萬不要使用，以免皮膚長期接觸口罩釋放出的劣質染料，造成罹癌傷身。

至於「拋棄式不織布口罩」則完全不同，行銷經理周令怡指：「中衛彩色醫療口罩都是由不織布加工製成，不織布並不是化學染色而成，而是採用安全穩定的「色母粒」，加上PP塑膠粒經高溫高壓融噴成彩色不織布，再加工成口罩。因為所有製程都沒有經過化學染整，當然不會褪色，更不可能染到臉上！」

周令怡進一步說明，長得像彩色小珠子，顏色飽和漂亮的「色母粒」是一種熱塑樹脂材質的高級著色劑，廣泛應用在塑膠和不織布上，不僅安全穩定，且調色能力佳，可以創出各種鮮豔色彩，雖然成本較高，但品質獲得肯定。

(中時 )