民眾帶著愛犬到義民廟祈求義犬將軍賜福。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮義民廟供奉清朝時期抵抗盜賊而犧牲的義民與義犬，今年適逢建廟230周年，廟方為彰顯義民與義犬精神，29、30日規畫「笨港義民文化季」系列活動，25日先行推出義犬小神衣、愛犬保平安吊牌，邀請民眾前來為自己與愛犬祈福。

北港義民廟源於清乾隆年間台灣發生林爽文之亂，笨港地區住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬晝夜守禦，擊退盜匪數十次，後來盜賊趁義民團慶功派人毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全數罹難，後人因此建廟供奉義民與義犬。

廟方訂於本月29、30日配合廟慶舉辦「笨港義民文化季」系列活動，25日舉辦記者會為活動暖身，今年廟方特別製作義民爺公祈福集福卡、義犬小神衣、愛犬保平安吊牌等文創品，供民眾前來打卡擲筊拿禮物。

義民廟常務委員吳國興、蔡信捧表示，早年廟慶為祭拜義民與義犬，都會準備由肉品組合而成的「結肉山」，後來因故取消，今年將重現百年傳統「結肉山」，肉品則改為小包裝肉鬆，以符合現代人的飲食習慣與衛生需求。

廟方指出，「笨港義民文化季」2天的系列活動，還包括義民文化記憶彩繪比賽、義軍崛起電音派對、愛犬寶貝勇闖迷宮等活動，由於義犬將軍特別喜愛小孩，也是寵物的守護神，歡迎民眾帶著小孩與愛犬一起來同樂，祈求小孩與「毛小孩」平安健康。

(中時 )