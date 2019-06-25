台中市交通裁決處整理酒駕重罰新制重點列表。（王文吉翻攝）

酒駕重罰新制7月上路 中市交通裁決處拍影片宣導

立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，7月1日起將實施機車、汽車駕駛人酒駕及拒測加重罰鍰、酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、酒駕者同車共責等規定。台中市交通裁決處特別拍攝影片，由員工自導自演，宣導酒駕零容忍，強調酒駕累犯不只罰9萬元，金額會不斷累加，呼籲駕駛人不要冒險。

台中市交通裁決處與交通部公路總局台中區監理所組成跨機關宣導小組，由員工自導自演，拍攝「酒駕重罰新制」影片，讓民眾儘速了解酒駕處罰最新規定，還特別加上罰款字幕，希望藉此導正酒駕僥倖心態，遏止悲劇發生。

影片中的夫妻檔，在慶生喝紅酒後，先生提議開車去看美景，太太斥責「我們都喝酒怎麼開車？」還提到「酒駕累犯不只罰9萬元，金額會不斷累加，第3次罰到21萬元」、「拒絕酒測第1次罰18萬元，第2次罰36萬元，也是按次累加」、「酒駕遭吊銷駕照，需上課才能重考，車子也要加裝酒精鎖」等酒駕重罰新制重點。

交通局長葉昭甫指出，7月1日上路的酒駕處罰新規定，包括提高酒駕違規罰鍰，汽車初次酒駕原本1萬9500元到9萬，提高為3萬到12萬，機車維持1萬5000到9萬。5年內第2次酒駕累犯即處以最高罰鍰，機車9萬、汽車12萬，第3次以上按次加罰9萬；酒駕拒測也加重處罰，從9萬提高到18萬，5年內第2次後每次加重18萬元。

除罰鍰之外，機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年，車上如有未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年；另針對酒駕肇事致人重傷或死亡案，可沒入車輛；另也對乘客增設酒駕同車共責之處罰規定，對於年滿18歲的同車乘客，可罰600元至3000元罰鍰，但排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客之處罰。

葉昭甫表示，酒後開車屢屢發生重大傷亡事件，造成許多家庭悲劇，「酒後不開車，酒駕零容忍」已是全民共識，經由這次修法重罰，希望能導正民眾酒駕僥倖心態，遏止酒駕悲劇發生。

(中時 )