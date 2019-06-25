台西文蛤異常死亡，張麗善（左）率學者專家與漁民座談。（張朝欣攝）

雲林縣台西地區近年來文蛤育成率愈來愈差，嚴重影響漁民收入，雲林縣長張麗善25日率漁業相關人員前往台西鄉漁塭會勘，認為影響文蛤生長情況複雜，將成立「漁業輔導團隊」，結合產、官、學資源，進行全面性的文蛤養殖改善工作。

雲林縣文蛤養殖面積占全國4成左右，產值高達26億元，針對近年來文蛤育成率大幅下降，縣長張麗善25日邀集農委會漁業署、雲林區漁會、雲林縣台西養殖權益促進會，實地勘查文蛤異常暴斃情形。

與會專家學者普遍認為文蛤出現異常死亡情況，原因可能是疾病抵抗力逐年下降、魚塭水質與池底環境惡化，加上入夏以來飽受豪雨與連續高溫影響，導致病菌大量孳生引發文蛤大量暴斃。

張麗善表示，近年來文蛤大量死亡情況已呈現常態化跡象，長期下去恐將危及產業生存，因此呼籲中央政府必須嚴肅看待此問題的嚴重性，邀集更多學者專家找出文蛤暴斃原因，才能有效協助漁民解決問題。

張麗善說，雲林縣政府為幫助漁民提升文蛤育成率，今年度已爭取漁業署補助200萬元，縣府配合24.8萬元，委託雲林區漁會辦理「海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫」，協助漁民改善水質與池底環境。

另外，在強化優質文蛤種苗供應來源方面，縣府持續推動「多元水產養殖設施補助計畫」，補助漁民建構現代化水產繁養殖場、提高水產種苗繁殖效率與品質安全，藉此奠定養殖漁業永續發展的基礎，並在最短時間內補充漁民足夠的種苗來源。

(中時 )