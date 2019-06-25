世界羽聯BWF官方臉書粉專昨天分享了一段去年年終總決賽混雙的比賽畫面，幫助大家克服「憂鬱星期一」，這精采的一分來回打了多達120拍、歷經1分鐘48秒才結束，有球迷開玩笑說：「光用眼睛看都累了」。

共同演繹這激烈一分的選手，是泰國混雙組合德查波（Dechapol Puavaranukroh）/沙西莉（Sapsiree Taerattanachai）及英格蘭混雙組合艾利斯（Marcus Ellis）/史蜜絲（Lauren Smith），是去年年終總決賽小組賽第二場，當時泰國組合先下一局，第2局雙10：10平手之際，泰國組合發球後，兩邊人馬你來我往展開馬拉松般的一分，期間艾利斯幾次扣殺都被成功防守住，最後他回球掛網，結束了長達120拍來回的一分。

不少球迷看完都覺得這一分太神奇，也有球迷開玩笑說光用眼睛看都累了，或是覺得好喘，不過120拍來回還不是羽球場上最漫長的拉鋸，例如2014年一場女雙賽事，就打了130拍。

(中時電子報)