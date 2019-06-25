交通部次長王國材出面說明

長榮航空空服員罷工第7天，交通部今開完第7次應變會議，政務次長王國材表示，長榮明天將公布7月1日至5日的取消航班，不過隨著空服員從外站回來上班，運能在29日過後已可突破5成。

王國材說，長榮今日179班、取消103班，影響旅客1.9萬人，28日前的運能維持在4成左右。不過29日、30日的運能，分別為52％與55％，原因是許多空服員從外站回來加入執勤，長榮航空明天將發布7月1日至5日的取消班次。

王國材說，勞動部私底下一直在勞資間奔走，希望在正式協商時，能讓雙方歧見變小，這段時間就由勞動部來努力。

他強調，勞資方各自的差異其實不大，希望雙方能有善意回應，讓罷工早日落幕。

談到桃園市空服員職業工會拒絕交回會員的三寶（護照、員工證、台胞證），王國材認為，罷工、不罷工都是會員權益，工會如果尊重會員權益的話，讓會員拿回三寶的方便性提高會更好。

(中時 )