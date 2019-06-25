阿翔日前惹出車吻謝忻風波，他二度現身道歉後，公司也下了冷凍禁令宣布阿翔和謝忻全面停工，各自反省檢討。今(25日)過去在《食尚玩家》和阿翔培養出好交情的阿松出席活動，坦言有傳訊息關心對方，但沒打算約阿翔出來聚聚，認為對方目前當務之急是修補家庭，「現在應該是他最好的家庭時間」。

阿翔18日在浩子陪同下二度開記者會，阿翔一開頭就哽咽表示對不起老婆Grace，也感謝對方不離不棄，陪他走過這段艱困時期，並承諾未來會用盡全力守護老婆、小孩，一家人要永遠在一起，被問謝忻，阿翔則說：「現在最重要的就是顧好我自己的家庭，彌補我自己的家庭。」

據《自由時報》報導，阿松今出席電視台開播記者會，他承認阿翔出事後自己有特別傳訊息關心、加油打氣，「現在應該是他有史以來最好的家庭時間，讓他好好修補他的家庭生活」，至於出軌之事，阿松不願多談，擔心多說只是會增加對阿翔老婆的傷害。

(中時電子報)