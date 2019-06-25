台中市仁美國小競技啦啦隊日前參加「2019中國南京啦啦隊公開賽」榮獲4金2銀佳績，市長盧秀燕致贈選手們束口背包作為紀念。（馮惠宜攝）

台中市仁美國小競技啦啦隊重現比賽舞姿，精湛技巧讓現場觀眾驚呼連連。（馮惠宜攝）

台中市仁美國小競技啦啦隊日前參加「2019中國南京啦啦隊公開賽」榮獲4金2銀佳績，分別是雙人嘻哈、雙人彩球A組、嘻哈團體組及競啦團體組4項金牌，以及彩球團體組及雙人彩球B組2項銀牌，亮眼的表現讓各國留下深刻印象，也為台灣做了最好的國民外交。

仁美國小競技啦啦隊戴譽歸國後，台中市長盧秀燕25日特地前往仁美國小表揚小將們為台中做了最棒的城市外交，鼓勵選手們再接再厲。啦啦隊也在表揚活動上重現比賽舞姿，精湛技巧讓現場觀眾驚呼連連。

盧秀燕表示，仁美國小競技啦啦隊成軍三年，在各界幫助以及選手們的付出下，參與國內賽事佳績不斷、成績斐然，此次更到海外比賽，不僅驚艷國際，也是最佳的城市外交。她感謝校長、教師、教練和家長成為選手們的後盾，也鼓勵選手們只要努力付出就會成功，市府也會繼續支持、培養優秀的選手。

教育局指出，仁美國小啦啦隊選手們能有如此耀眼的表現，要感謝背後大力栽培選手的校長、教師、教練和家長，以及努力不懈的隊員們。縝密的訓練計劃、完善的設備，加上選手們緊鑼密鼓的練習，才能在比賽上發揮實力、全力以赴，市府也會持續支持各項運動，期勉小將們繼續努力，未來再創佳績。

(中時 )