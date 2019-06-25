桃竹竹苗4縣市首長25日簽署成立穆斯林友善旅遊環境聯盟，開啟觀光新契機。（何冠嫻攝）

穆斯林友善旅遊環境聯盟將結合民間與政府資源，通力打造穆斯林旅遊友善環境。（何冠嫻攝）

桃竹竹苗區域治理平台25日召開4縣市首長會議，針對最近爆發的秋行軍蟲入侵事件希望中央能正視統籌事權，增編防疫經費等，通過新增合作提案4案及共同發聲請求中央協助提案5案，桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌也簽署成立穆斯林友善旅遊環境聯盟，開啟桃竹竹苗觀光新契機。

今年桃竹竹苗4縣市首長會議由苗栗縣主政，會議共通過9項合作議案，內容涵蓋智能服務、觀光旅遊、病蟲害防治、兒少福利及地方人力等面向，其中桃園市提出「桃竹竹苗多媒體語音AI 稅務服務推廣計畫」、新竹縣提「漫遊桃竹竹苗客庄體馬串接計畫」、新竹市「2021燈會小旅行」、苗栗縣「籌組桃竹竹苗穆斯林友善旅遊環境聯盟」，目前已啟動執行中或函請中央參採研議中，盼發揮團結力量，增益民眾福祉。

鄭文燦說明，藉AI稅務知識庫，分享桃園市上線稅務智能客服系統經驗，以利竹竹苗快速導入，提升服務效能。楊文科表示，近年單車運動蔚為風潮，盼能串聯4縣市自行車道，讓民眾能飽覽桃竹竹苗沿線風光。

林智堅則指出，新竹市政府將主辦2021台灣燈會，期望能借鏡另外3縣市的主辦經驗，再整合4縣市地方特色景點，推出小旅行方案，攜手發展觀光旅遊。徐耀昌表示，呼應中央推廣旅遊新南向政策，透過策略聯盟，積極輔導旅館餐飲業者加入穆斯林餐旅認證，串連桃竹竹苗旅遊景點，提供專屬於穆斯林的旅遊行程，開拓穆斯林旅遊市場新藍海。

4縣市首長25日完成穆斯林友善旅遊環境聯盟儀式，尊重文化差異及提升友善接待品質，結合民間與政府資源通力合作，打造穆斯林旅遊友善環境。

(中時 )