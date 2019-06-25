新北市議員李翁月娥向市府爭取在永安南路部分鴨母港溝上方加蓋，增設停車場。（譚宇哲攝）

新北市蘆洲區鴨母港溝北側社區長期停車空間不足，違規停車嚴重，新北市議員李翁月娥向市府爭取在永安南路部分鴨母港溝上方加蓋，增設停車場，但交通局認為，加蓋工程經費龐大，不符營運效益，預計改建當地長安機械停車場，可提供300個汽車停車位，明年招標。

新北市長侯友宜今天下午前往鴨母港溝會勘，針對鴨母港溝整治狀況及當地停車需求，聽取水利局、交通局簡報，新北市議員李翁月娥、王威元及多位地方里長、里民也到場，反映地方需求。

交通局副局長林麗珠表示，永安南路由中原路口至中山一路口間約1.2公里長，地方民眾向議員爭取在鴨母港溝加蓋做為停車場，但工程初步預估規畫與施工長達2年以上，緩不濟急，加上經評估加蓋工程費高達2.4億，等於每個停車格成本就要240 萬元，較一般公有停車場高出2倍，不符營運效益。

交通局停車管理科長吳政諺指出，周邊最近的停車場是2000年啟用的長安機械停車場，目前共有148格汽車停車位，因己達使用年限，將研議更新改建為300格汽車停車位的機械停車場，改建期間，將租用附近私有土地闢建臨時停車場，解決民眾停車問題，改建計畫預計年底完成規畫設計和財務評估，明年招標。

侯友宜表示，會在議員建議及局處專業判斷兩者之間取得平衡，建構一個交通順暢、居民停車方便的環境，會詳細評估，侯也強調，現階段水利一定要做到乾淨、無汙染、沒有臭味。

(中時 )