苗栗縣動物保護防疫所鼓勵領養代替購買，更落實領養後的關懷機制。（何冠嫻翻攝）

通霄叔姪黨從公立收容所領養狗後，惡性撲殺煮食的虐狗事件，造成人心惶惶，全台收養制度嚴格規範，苗栗縣動物保護防疫所更落實關懷機制，要求領養者回報狀況，若未主動執行將啟動電話訪問及現場家訪，落實每隻犬貓的關懷機制。

苗栗縣動物防疫所落實領養代替撲殺，致力宣導收養理念，規畫一日體驗活動外，針對收養後的貓犬，動防所也執行追蹤機制，確保流浪貓狗能受到完善照顧。

動防所指出，民眾認養貓犬後，一個月內必須回報狗貓狀況、生活近照及拍照認養通知單及動物結育狀況，若無主動回報，將啟動電話訪問及現場家訪，以落實關懷機制，若發現貓犬不適應情況將執行宣導教育改善，導正為合適貓犬的飼養方式。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，民眾領養時會做詳細評估諮詢，並說明動保法規定、飼主責任與犬貓狀況，領養後也要求民眾落實回報機制。他說，領養系統連線全台公立收容所，若有民眾將領養貓狗送回，將會在身分資料上註記，未來不得於任何收容所領養，因此呼籲民眾領養時務必審慎評估，以給毛小孩完善且溫暖的成長環境。

(中時 )