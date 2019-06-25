桃園市空服員職業工會20日罷工，截至今天已邁入第6天，雙方仍持續僵持，雖然前天工會透過媒體表示，禁搭便車條款、勞工董事都可以談，但仍未正式提出對案，資方希望工會正式提出對案，包括針對勞工董事與禁搭便車條款，讓雙方更有共識。桃園市空服員職業工會強調，已經釋出善意，隨時可以談。

據工會統計，截至今天為止繳交護照、台胞證及員工證等「罷工三寶」，仍有超過2千份，委託資方取回三寶的則有約40份，也有部分已經循正常程序取得。

桃園市空服員職業工會張貼律師事務所聲明稿，「資方以極少數工會會員欲退出罷工為由，找律師提出會員之委託書在罷工糾察線外叫囂，要求工會歸還三證，對此，工會本可不予理會，絕無違法問題」，並指出，「…本次罷工，工會保管三證（護照、台胞證及工作證）乃是基於確保罷工成效所設置之糾察線所做的協同行為，完全合法。」

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，工會合法設立罷工糾察線，而收取證件是也罷工的行為之一，工會是可以自主制訂相關流程的，當初收取證件後，證件交給保全公司保管，如果要取回證件需要申請後，得由工會幹部往返保全公司等作業流程，因此作業流程設定為2天。

至於昨天工會退讓後，長榮資方是否有直接與勞方聯絡？周聖凱說，目前工會保持聯絡的是交通部與勞動部，資方仍未直接與勞方聯繫。資方要求工會要有具體對案才願意重回談判桌，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱則說，目前包括禁搭便車條款、勞工董事等都是可以討論的，而工會與勞動部溝通的過程中，也有提出各種方案，工會隨時願意回來談，「重點是長榮航空什麼時候願意協商」。

(中時 )