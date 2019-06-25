針對美媒報導美國總統川普提及欲退出《美日安保條約》一事，日本官房長官菅義偉25日表示，完全不存在報導中所提的事情。從美國白宮方面接到的確認消息也稱，這與美國政府的立場不符。
彭博社24日援引消息人士的話稱，川普近日私下表示，考慮讓美國退出60多年前與日本簽署的《美日安保條約》。川普認為，這個條約過於片面，因為如果日本遭到襲擊，美國承諾將提供援助，但未要求日本出兵為美國進行防衛。
菅義偉25日就此表示，該報導所說的事完全不存在。我們已向美國總統川普求證，他確認退出條約不符合美國政府的政策。
《美日安保條約》是美國與日本於1951年9月8日在美國舊金山簽署的軍事同盟條約，構成了二戰後美日聯盟的基礎。該條約曾在1960年經過修訂，賦予美軍駐紮在日本國土的權利。作為交換，美軍在日本遭受攻擊時有協防義務。目前，駐日美軍人數約為54000人。
(旺報 )
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