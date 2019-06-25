為行銷脆甜綠竹筍，台中市農業局聯手潭子區公所將於29日舉辦第一屆「潭子竹筍節」，邀請民眾參加登山健行，漫步欣賞美麗竹林，還有體驗挖竹筍、玩闖關遊戲及品嚐風味美食等活動，現場另有精彩的社團表演及豐富摸彩活動，歡迎民眾全家來參加。
2019潭子竹筍節25日在潭子區聯合辦公大樓廣場舉辦宣傳記者會，幼兒園學童帶來「筍子寶寶慶豐收」舞蹈，揭開序幕，現場陳列潭子區盛產的黃金綠竹筍、黃金麻竹筍、紅殼綠竹筍等及竹筍主題料理。台中市副市長楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、徐瑄灃、賴朝國及潭子區農會總幹事林淑茵等皆出席共襄盛舉。
楊瓊瓔致詞時特別為市長盧秀燕宣傳政績，她除強調，老人健保補助將於7月恢復，老人敬老愛卡補助也會持續，而幼兒托育則取消爺爺、奶奶需要接受訓練的規定，只要阿公、阿嬤幫忙照顧孫子，每月即可申請2500元補助。
楊瓊瓔指出，為大力行銷潭子竹筍，特別將往年小型的「筍子兵法」活動，升級成「2019潭子竹筍節」，將潭子竹筍推廣出去。徐瑄灃致詞時高喊「筍出去，錢進來，潭子發大財！ 」幽默搭上「韓總梗」讓賓客忍不住大笑。
潭子區長林國聲表示，潭子區是台中重要竹筍產地，得益於聚興、新田地區的沙質土壤及溫和氣候，出產的綠竹筍鮮嫩甜脆，深受饕客喜愛。林國聲推薦，每年端午節前後出產的綠竹筍，又稱「筍梨子」，撥殼清洗後，做成竹筍沙拉，健康又美味，歡迎消費者購買嚐鮮。
林淑茵表示，潭子綠竹筍栽種面積約180公頃，年產量約576萬公斤，筍農採用人工覆土的方式栽種，減少日照，產出的竹筍鮮嫩、甜脆，品質特別好，行銷全國有口皆碑。
(中時 )
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