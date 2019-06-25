國民黨總統初選國政願景發表會今晚登場，稍早前新北市長朱立倫到場，受到「朱隊友」熱情夾道歡迎，朱的兒子也現身在人群之中力挺。朱立倫信心滿滿說，今天是平常心以對，但也酸說可惜今天不是辯論會，好像是朗讀、演講比賽。

朱立倫表示，自己在過去的這半年當中，已經發表了27場的直播，今天只是把平常所準備的、平常所講的政見，跟大家做一個報告。當然，唯一惋惜的一件事情，今天不是辯論會，但自己是平常最多政見的人，也是最努力、最努力、最認真的一位候選人，希望今天在講政見的時候，能夠受到大家一些肯定跟關注。

他也帶點酸味說，可惜今天不是辯論會，好像是變成朗誦比賽，或者是演講比

賽，他希望大家還是能夠把自己真實的想法，不是寫手的想法，不是這個顧問團的想法，能夠講出來。

對於兒子今天現身力挺他，他直說，兒子能來很開心，他現在是暑假期間，但是長大了，能夠陪爸爸一起來，這是一個很溫馨的感覺。

對於今晚的表現，他仍抱持平常心，希望能夠用很自然的方式跟大家說明一下，對於未來兩岸關係、外交及國防，當然包括一些憲政秩序，過去在直播當中已經跟大家報告的，今天會再跟大家說明一下。

有媒體問及，最近他的民調上升。然而，朱立倫確認為，看到民調的結果蠻難過，因為整體的國民黨的支持度下滑，但民進黨支持度再上升，所以雖然相對於黨內其他同志，自己是在黨內互比有增加，可是當國民黨整個的政黨支持度及主將們相對比例在降低的時候，「我是蠻擔憂的」。

(中時 )