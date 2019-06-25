美軍兩棲攻擊艦搭載F-35B在南海巡航

由於建造航母經費與技術門檻太高，近年來許多國家競相建造大型兩棲攻擊艦，搭配短距或垂直起降戰機來作為準航母使用，特別在沒有航母的國家相當普遍。中共新建首艘的075兩棲攻擊艦已接近完成，預計於2021年服役，這種在低強度作戰時可以代替航母的艦艇未來6年內將陸續增建至4艘，以強化共軍兩棲部隊在南海與台海的作戰能力，期能與美軍兩棲戰力相抗衡。

據《新浪軍事》報導，中共多次展出的海軍新裝備中，兩棲登陸艦艇有2種方案，一為3萬噸級（如071崑崙山船塢登陸艦），另一種是如上述的4萬噸級兩棲攻擊艦。但主流觀點認為，第一種方案主要是用來出口的，對於像俄羅斯、埃及、土耳其、泰國、巴基斯坦等之類的國家，主要以地區型作戰為主，因此中小型兩棲攻擊艦就可滿足需要。而後者則是中共海軍自身的需求，這也符合中共海軍未來的作戰目標——在全球各洲的任何海岸進行聯合登陸作戰——就像現在的美軍。

在上海滬東造船廠建造的首艘075兩棲攻擊艦。照片顯示艦體分段正在進行合攏。（圖／網路）

報導說，早先有論者認為短期內中共海軍不會裝備垂直/短距起降戰機，因此最穩妥且成本最低的方案就是2~3萬噸級兩棲艦，但這樣的戰艦幾乎不適合中共海軍。目前共軍已基本完成寬體的直-18武裝直升機研發，未來中共兩棲艦還將搭直-20等新一代直升機群，才能在兩棲作戰中具備完整的運輸、攻擊與滲透的能力。因此3萬噸以下的兩棲艦難以滿足需求，必須往4萬噸級的075型發展才符合需要。

報導也不諱言新型075兩棲攻擊艦是向美軍看齊，而且以目前其他國家同類戰艦對比，日本的「出雲級」是2.7萬噸，澳大利亞「坎培拉級」是2.57萬噸，都屬3萬噸級的行列。而美軍的「黃蜂級」或「美國級」也同樣是4萬噸，可以運送部隊人數高達2000人，艦上還配備完整的兩棲作戰指揮系統，可以完全獨立作戰。

報導分析稱，中共海軍4萬噸級兩棲艦既然對比美國的平頂式兩棲艦，當然是與中共海軍未來作戰目標有關。目前中共的目標是在兩大造船廠的快速建造能力，在2025年之前讓4艘075兩棲攻擊艦全部服役，以大幅提升共軍兩棲作戰部隊的攻擊能力。而且如此一來可以確信，中共也會像美軍一樣發展5代的垂直起降艦載機殲-18，如此075型兩棲攻擊艦就足以和美軍同類艦媲美，中共的特混艦隊就能具備與美軍一樣的全球作戰能力。

(中時電子報)