▲敦和國小學生家長感受「無私與偉大，其實不需要家財萬貫，只要施捨秀髮就能成就」。（楊樹煌攝）

▲響應「捐髮助癌友~傳遞愛與幸福」的草屯敦和國小小朋友和家長，左為校長簡秀鶴。（楊樹煌攝）

草屯敦和國小的學生和家長，為響應「捐髮助癌友~傳遞愛與幸福」，今25日有15位中高年級 小朋友和3位家長，在4家熱心髮廊設計師到校協助義剪下，將自己已留超過3年以上的秀髮，捐給需要幫助的癌友們，把愛傳遞到社會每個角落。

南投草屯敦和國小鑑於去年發起的「捐髮傳愛」活動，讓學生除了懂得觀待他人、感受助人為樂的感覺，並體驗「當你擁有別人所沒有的，你是幸福的。當你分享你所擁有的，卻是別人欠缺的，你是無私的。當你能成就別人的願望，你是偉大的」，尤其對象是癌友，還能傳遞愛與幸福，讓不少同學都深有感觸，因而今年續辦。

今年發起的「中高年級捐髮」活動，迴響極為熱烈，今天就有15位中高年級小朋友和3位家長，熱烈的前往校大禮堂，慨然捐出自己最珍愛的秀髮，盼能真正幫助因癌化療失去頭髮、亟需頭髮的癌友，能因此得到好心情，同學和家長的愛心令人動容。

有位李姓家長在捐髮後表示，突然間讓她感受到「無私與偉大，其實並不需要家財萬貫、也不必能人所不能。只要妳有這個意願，施捨秀髮就能成就」。

敦和國小校長簡秀鶴表示，今天捐出秀髮的18位小朋友和家長，學校特別情商草屯地區4家熱心的髮廊設計師到學校協助義剪，並為她們做髮型設計，希望透過此次攜手捐髮助癌病友的愛心，能讓這份的愛和善心傳遞到社會每個角落。

(中時 )