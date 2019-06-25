據勞保局統計，農民保險被保險中年齡平均為67歲，部分農民因不熟悉法令或行動不便等原因，被農保黃牛相中，勞保局表示，我國目前沒有社會保險專業代理人證照制度，所謂的「農保代理人」就是農保黃牛，依農保條例規定，以詐欺或其他不正當行為領取保險給付，將按其領取的保險給付處以2倍罰鍰。

勞保局說，農保黃牛的慣用招術包括，謊稱申請農保給付涉及法律專業，手續繁雜且過程中會不斷被勞保局刁難，必須交由專業農保代理人代辦保險給付才能順利領取給付；另外則是誘騙被保險人簽訂委託契約，要求事後抽取3至5成的保險給付金額作為代辦費；甚至要求被保險人偽裝病情嚴重，誤導醫師開立不實證明。

勞保局農民保險組代理組長黃美瑩表示，去年台大洪姓醫師涉嫌詐保案，整起案件涉及172件，最後收回的有94件、死亡有24件、分期繳還有12件、送行政執行署執行有14件，而維持原核定有28件。她呼籲，如果農民要申請農保，可以就近洽詢當地農會，即可取得便捷的服務。

(中時 )