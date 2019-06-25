《捉迷藏》李幼梨惡女養成三部曲。

「收視女王」李幼梨為什麼能穩坐「惡女」的稱號呢？李幼梨在《黃色復仇草》中，原本是個溫柔善良的小女人，卻因遭到陷害入獄而黑化成為復仇女王，如此急轉直下的劇情加上演技爆棚，締造韓國收視奇蹟，不但使李幼梨聲名大噪，也開啟她的「惡女」人生。

李幼梨接著演出《我是張寶利》，一出場就是惡女形象，而且是從小壞到大，壞到讓人想指著她的鼻子痛罵，經過這兩部戲的洗禮，「國民惡女」寶座已經非她莫屬，連她參加韓國綜藝節目時，一登場就讓敵對的夥伴嚇到腿軟。

宋昶儀飾演「車恩赫」。（中天）

嚴賢璟飾演「何妍珠」。

而目前在中天娛樂台熱播的《捉迷藏》，李幼梨所飾演的閔采琳才剛被惡毒奶奶罵出收視新高峰，隨即又將掀起一波愛情風暴，男主角車恩赫（宋昶儀 飾）竟在與何妍珠（嚴賢璟 飾）的婚禮上，大膽向她告白，甚至在老婆面前強吻小三，被閨密和老公雙雙背叛的何妍珠，即將為愛展開復仇計畫。更多精彩內容請鎖定中天娛樂台周一至周五晚間8點《捉迷藏》。

(中時電子報)