台南市農產運銷公司總經理林士傑呼籲民眾購買有「安心標章」的芒果。（劉秀芬攝）

守護台南芒果（影/黃偉哲FB）

台南芒果正要進入盛產期，上星期五卻傳出林姓消費者到玉井買了數簍芒果，發現上層芒果與底層的品質差異相當大，在網路知名社團控訴受騙。對此，台南市長黃偉哲25日公開向這名網友道歉，呼籲民眾認明「安心標章」，共同抵制不肖攤商。

台南市農產運銷公司總經理林士傑表示，公司獲報後已循網友芒果上的安心標章序號，找到果農本人，因此案嚴重影響市場交易秩序及消費者權益，已取消該果農安心標章申請資格，1年內不得進場交易，目前該名果農也願意賠償給受害的消費者。

市府法制處25日也指派消保官前往玉井區青果集貨場，就販售芒果之攤商進行品質及價格標示之宣導及查核，嚴格為消費者權益把關。

對於林先生的遭遇，黃偉哲特別錄製道歉影片，並公開宣示要嚴格取締不肖業者。同時，黃偉哲呼籲消費者在購買芒果時，注意「打、看、看」三個原則。

民眾若對消費有疑慮，首先是「打專線」，撥打1950消費者保護專線。第二是「看地點」，購買芒果時，請盡量選在合法的果菜市場，政府會依法負起保障責任。第三是「看標章」，選擇有台南農產運銷公司「安心標章」的芒果。

黃偉哲表示，政府對於合法的攤商要保障，對於非法的攤商要嚴格取締，呼籲農民與攤商不要為了一時短利拖累他人，更影響了自己的商譽，也希望大家檢舉不法攤商與不肖業者，共同維護台南優質芒果的商譽與招牌。

(中時 )