限制級國片《緝魔》主角邵雨薇在為電影準備時，看《房思琪的初戀樂園》深入了解角色的經歷，她也透露電影中的角色有喝酒習慣，讓她在拍戲的日子裡，也跟著角色天天喝一點酒，來體驗角色的感受，她笑說：「那時候的心情很陰沈，真的天天喝酒，覺得好像喝得有點嚴重，但戲拍完我覺得心情就舒適很多，酒量已經減少很多了。」

導演盧豐淵透露當初是看了《房思琪的初戀樂園》這本書，才觸發這部劇本，希望觀影者都可以有勇氣面對問題，強悍的活著，他表示這部電影吸引他之處在於，「用電影的方式，有空間去討論，人要怎麼面對自己的過去，和怎麼面對自己人性中的陰暗面，或者說是人性中的惡。」

該片今天公佈個人版海報和首支花絮，從海報中見到莊凱勛彷彿隨著口中吐的煙，有如陷入案情的迷霧之中，邵雨薇則是一臉淡然冷漠，傅孟柏則半低著頭的模樣，內心也藏了不為人知的秘密，而扮演刑警的施名帥則是小心翼翼的模樣，似乎牽引出危險的命運，而吳翔震則是露臉上的燒傷，透露各多劇情的線索！該片8月16日上映。

(中時 )